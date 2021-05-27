Бывший губернатор Котайкской области назвал причину ухода

Экс-губернатор Котайкской области Месроп Месропян назвал причину, по которой решил уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал после заседания правительства, на котором его прошение было принято.

По словам политика, мотивом его поступка стало несогласие с кадровой политикой кабмина в его администрации. Он уточнил, что подал заявление об отставке еще 10 мая.

Месропян добавил, что разногласия по таким вопросам у него могли возникнуть с и.о. министра территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном, а вот с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном он поддерживает исключительно рабочие отношения, передает Sputnik Армения.

Бывший губернатор пообещал, что после выборов расскажет о произошедшем подробнее.