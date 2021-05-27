Спорщик подкрепил свой аргумент выстрелом на Кубани

Житель Белореченского района Краснодарского края пришел в гости к знакомому. Во время застолья между ними начался спор, в ходе которого гость выстрелил в хозяина из пистолета.

Пострадавший госпитализирован. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.