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Спорщик подкрепил свой аргумент выстрелом на Кубани

Спорщик подкрепил свой аргумент выстрелом на Кубани

Житель Белореченского района Краснодарского края пришел в гости к знакомому. Во время застолья между ними начался спор, в ходе которого гость выстрелил в хозяина из пистолета.

Пострадавший госпитализирован. По статье  "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Вестник Кавказа

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