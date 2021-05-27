В Кремле назвали дату встречи глав России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся 28 мая в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов различных сферах, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства.