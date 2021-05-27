В Кремле назвали дату встречи глав России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся 28 мая в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - сказано в сообщении.
Отмечается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов различных сферах, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства.
Вестник Кавказа
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