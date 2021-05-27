Суд арестовал директора центра соцобслуживания Кизилюртовского района

Решением суда в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра труда и социального развития республики Расула Ибрагимова в Дагестане арестован директор Комплексного центра социального обслуживания населения в Кизилюртовском районе Магомед Дадаев, - сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Как полагает следствие, Расул Ибрагимов в 2017-2018 годах создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений министерства труда и социального развития республики. Они похитили более 620 млн рублей, выделенных на социальное обслуживание граждан, - передает "АиФ Дагестан".

Магомеда Дадаева обвиняют в участии в преступном сообществе и в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи ищут других участников преступного сообщества, - добавили в СКР региона.