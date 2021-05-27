Чемпионат мира по спортивной аэробике проходит в Баку

XVI Чемпионат мира по спортивной аэробике стартовал сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики.

Первый день полностью посвящен квалификациям: сначала выступят тройки, затем женщины и команды по аэростепу.

Кроме того, сегодня состоится церемония открытия, она начнется в 15:25.

Мировое первенство по спортивной аэробике проходит в Азербайджане впервые, в Баку соберется 171 представитель 22 стран, они поборются за восемь комплектов медалей: в командном зачете, в личных соревнованиях у женщин и мужчин, в состязаниях смешанных пар, троек, групп, а также в аэродэнсе и аэростепе.

В связи с пандемией коронавируса турнир проводится без зрителей.