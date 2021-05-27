Мурашко озвучил данные по вакцинации от короанвируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что почти 17 млн граждан страны уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

"Почти 17 млн [россиян провакцинированы] первым компонентом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что доля привившихся от коронавируса нового типа в столице в разы меньше, чем в любом европейском городе.