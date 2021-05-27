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Мурашко озвучил данные по вакцинации от короанвируса

Мурашко озвучил данные по вакцинации от короанвируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что почти 17 млн граждан страны уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

"Почти 17 млн [россиян провакцинированы] первым компонентом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что доля привившихся от коронавируса нового типа в столице в разы меньше, чем в любом европейском городе.

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Вестник Кавказа

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