"Защитников Риони" привлекут к уголовной ответственности

Участников движения "Защитники Рионского ущелья", протестующих против строительства "Намахвани ГЭС", могут привлечь к уголовной ответственности по факту повреждения или уничтожения чужого имущества в селе Гумати Цхалтубского района (Имерети). Такое сообщение распространило МВД Грузии.

Ранее активисты вернулись из Тбилиси в Гумати, где их ждали металлические заграждения, установленные полицейскими 25 мая. Недовольные демонстранты всю ночь бросали в них предметы, в том числе камни.

В МВД отметили, что в результате заграждения получили повреждения.

"Министерство подробно изучает факт нарушения и соответствующим образом отреагирует на него", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Ведомство призвало граждан не нарушать закон во время массовых мероприятий и подчиняться законным требованиям полиции.