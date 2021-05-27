Число умерших в России от COVID-19 перевалило за 120 тысяч

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 039 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 039 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1293 (14,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 105, в Санкт-Петербурге - 836, в Московской области - 735. В Краснодарском крае - 94 случая, в Ставропольском крае - 62, в Крыму - 93, в Дагестане - 39, в Кабардино-Балкарии - 15, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 7, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 14, в Ингушетии - 10.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 035 207 человек.

Выписаны за сутки 9 759 человек, за весь период - 4 651 849 человек.

Умерли за сутки 402 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 120 002 человека.