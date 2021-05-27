Массовая драка закончилась уголовным делом в Ставрополе

Массовая драка произошла около торгового центра "Маршал" в Ставрополе, по факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в "Перспективном" дерутся более 10 человек. Впоследствии очевидцы опубликовали в соцсетях видео произошедшего.

Помимо уголовного дела, в адрес организации, осуществляющей управление ТЦ, внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.