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Массовая драка закончилась уголовным делом в Ставрополе

Массовая драка закончилась уголовным делом в Ставрополе

Массовая драка произошла около торгового центра "Маршал" в Ставрополе, по факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в "Перспективном" дерутся более 10 человек. Впоследствии очевидцы опубликовали в соцсетях видео произошедшего.

Помимо уголовного дела, в адрес организации, осуществляющей управление ТЦ, внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

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