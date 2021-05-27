Салман Дадаев подсчитал число нарушений в маршрутках Махачкалы

Глава Махачкалы Салман Дадаев по поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова проехал в маршрутном такси в поселок Ленинкент и обратно, чтобы проверить качество перевозки пассажиров, - сообщил он в своем аккаунте в Instagram.

Он выехал в 19:00 с конечной остановки на маршрутке №125а в поселок Ленинкент, а затем вернулся по этому же маршруту, после чего рассказал, что по дороге были зафиксированы многочисленные нарушения, одно из самых серьезных – перенаполнение микроавтобуса: в нем ехали стоя шесть человек, а допускается только один стоящий пассажир. При этом жители поселка рассказали, что зачастую число стоящих пассажиров превышает 10 человек, - передает "АиФ-Дагестан".

Впрочем, это нарушение – далеко не единственное: посадка и высадка пассажиров производится вне специально отведенных мест, транспорта на линии не хватает, санитарное состояние машин оставляет желать лучшего - Дадаев потребовал устранить их, пригрозив компании-перевозчику принятием мер вплоть до снятия с маршрута.