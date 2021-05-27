Обыски проходят в доме главы контрольно-счетной палаты Ингушетии

Правоохранители проводят обыски в доме главы контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева, сообщает "Интерфаксу" информированный источник.

"Следственные мероприятия проходят в Назрани по улице Картоева, по месту проживания главы контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхороева", - сказал источник.

Он отметил, что обыски ведутся силовиками, которые прибыли на УАЗ "Патриот", "Газелях" и бронированном "Камазе".

При этом он предположил, что проверки могут быть связаны с возможным уголовным делом по статье 205.4 УК РФ ("организация террористического сообщества") по факту деятельности баталхаджинцев, лидерами которых являются братья Белхороевы.

"Мустафа Белхороев - младший брат депутата экс-депутата парламента и бывшего председателя горсовета Магаса Якуба Белхороева, арестованного в июле 2020 года по делу о хищении 19 млн рублей из фонда соцстраха", - добавил источник.

Стоит отметить, что Братья Белхороевы приходятся внуками почитаемому в Ингушетии духовному наставнику Батал-хаджи Белхороева.