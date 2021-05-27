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Азербайджан призвал Армению обсуждать границу без истерики

Азербайджан призвал Армению обсуждать границу без истерики

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван избегать политической истерии во время обсуждения темы делимитации границы

"Делимитация границ должна проходить не в форме политической истерии, а в нормальных прагматичных условиях, и в завершение каждая страна должна с уважением относиться к международно признанным границам", - подчеркнул дипломат.

Министр напомнил, что делимитация государственной границы между Азербайджаном и Арменией никогда ранее не осуществлялась. Он указал, что для урегулирования существующих вопросов и разногласий требуется создавать рабочие группы и комиссии, участие в деятельности которых принимали бы специалисты.

Напомним, как сообщили в Минобороны Азербайджана, сегодня ночью две разведывательно-диверсионные группы ВС Армении пересекли госграницу на Кельбаджарском участке, предприняли попытку заминировать территории Азербайджана и осуществить иные провокационные действия. Азербайджанские военнослужащие приняли неотложные оперативные меры, в результате были задержаны и обезоружены шесть диверсантов, остальные покинули территорию АР и отступили.

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Вестник Кавказа

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