Азербайджан призвал Армению обсуждать границу без истерики

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван избегать политической истерии во время обсуждения темы делимитации границы

"Делимитация границ должна проходить не в форме политической истерии, а в нормальных прагматичных условиях, и в завершение каждая страна должна с уважением относиться к международно признанным границам", - подчеркнул дипломат.

Министр напомнил, что делимитация государственной границы между Азербайджаном и Арменией никогда ранее не осуществлялась. Он указал, что для урегулирования существующих вопросов и разногласий требуется создавать рабочие группы и комиссии, участие в деятельности которых принимали бы специалисты.

Напомним, как сообщили в Минобороны Азербайджана, сегодня ночью две разведывательно-диверсионные группы ВС Армении пересекли госграницу на Кельбаджарском участке, предприняли попытку заминировать территории Азербайджана и осуществить иные провокационные действия. Азербайджанские военнослужащие приняли неотложные оперативные меры, в результате были задержаны и обезоружены шесть диверсантов, остальные покинули территорию АР и отступили.