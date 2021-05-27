Маас оценил перспективы встречи Путина и Байдена

Будущие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена важны для решения ряда международных вопросов. заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив, что Евросоюз готов к диалогу с РФ.

"Мы хотим диалога [c РФ]. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна", - сказал он по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.

В числе вопросов, представляющих взаимный интерес – "разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных".

Ранее сообщалось, что саммит президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.