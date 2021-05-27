Треть жителей Кубани избавились от долгов за газ

В течение года более трети абонентов Краснодарского края избавились от долгов за газ: если в мае 2020 года долги за газ имели 255 тыс абонентов, то на 1 мая 2021 года долги за газ были остались лишь у 167 тыс человек.

Больше всего должников в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Славянском районе – они задолжали поставщику газа почти 313 млн рублей. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности за газ в регионе составляет почти 574 млн рублей, - передает портал Юга.ру.

Главным сдерживающим фактором скорее всего послужило то, что абонентам, накопившим долг за два месяца и более, грозит отключение газа. Все работы по взысканию долгов и отключению газа проводятся вместе с судебными приставами.

Сыграло значение и то, что для удобства абонентов компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" улучшила дистанционные сервисы, предоставив абонентам возможность просмотреть начисления, передать показания счетчика и оплатить задолженность в личном кабинете на сайте компании.