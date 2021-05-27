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Первый халяльный чемпионат мира пройдет в Узбекистане

Первый халяльный чемпионат мира пройдет в Узбекистане

Всемирная федерация ресторанного спорта объявила о проведении первого халяльного чемпионата по ресторанному спорту. Турнир пройдет в феврале 2022 года в Узбекистане.

Федерация объединяет 36 стран мира, новые заявки на вступление продолжают поступать.

Ближайшее кулинарное мировое первенство пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября 2021 года, сообщает "Спутник-Узбекистан".

Стоит отметить, что в 2018 году сборная Узбекистана заняла первое место в кулинарном чемпионате среди мусульманских стран, который прошел в Стамбуле. Ведущие повара соревновались в приготовлении халяльных блюд.

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Вестник Кавказа

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