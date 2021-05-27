В Минобороны Азербайджана подробно рассказали об армянской диверсии

В министерстве обороны Азербайджана рассказали подробности совершенной сегодня ночью армянской провокации на государственной границе АР и РА. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По поступившей оперативной информации, около 03.00 разведывательно-диверсионные группы ВС Армении пересекли госграницу на Кельбаджарском участке, предприняли попытку заминировать территории Азербайджана и осуществить иные провокационные действия.

Предварительно границу пересекли две армянские разведывательно-диверсионные группы в двух направлениях. В одной группе было девять, в другой - 15 военнослужащих.

"Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения Азербайджанской Армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам", - пояснили в министерстве.

В результате удалось задержать и обезоружить шесть военнослужащих: четырех из первой группы, в том числе одного офицера, и двух из другой группы.

В Минобороны также сообщили географические координаты участка, где были задержаны разведывательно-диверсионные группы: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов, 58 минут, 07 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″).

Прочие военнослужащие ВС Армении, спешно покинув территорию Азербайджана, отступили.