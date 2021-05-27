Антитеррористические учения в Адыгее завершились нейтрализацией террористов

Оперативный штаб Адыгеи накануне провел плановые антитеррористические учения, направленные на отработку взаимодействия ведомств и органов власти.

По замыслу учений на въезде в село Преображенское Красногвардейского района республики совершено нападение на наряд полиции. Ответным огнем один из бандитов уничтожен, а трое других скрылись. Среди личных вещей уничтоженного преступника была обнаружена карта местности с нанесенными условными обозначениями, инструкция по применению химически опасных веществ, а также несколько брошюр на иностранном языке с символикой запрещенной в РФ террористической организации, - передает "АиФ-Адыгея".

Оперативным штабом было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась нейтрализацией условных террористов.

В ходе учений задействовались силы и средства УФСБ России по Адыгее, МВД по Адыгее, УФСИН России по Адыгее, ГУ МЧС России по Адыгее, Управления Росгвардии по Адыгее, а также ЦССИ ФСО России в Адыгее, - говорится в сообщении.