Владимиров сообщил о влиянии пандемии на развитие Ставрополья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что несмотря на сложный год, регион активно развивался. В прошлом году бизнес вложил рекордные 232 миллиарда рублей, а это 12% роста.

В настоящее время основная задача регионального правительства – добиться того, чтобы объем инвестиций с учетом бюджетных вложений вырос на 10%, до уровня 250 млрд рублей.

Также глава региона отметил, что на борьбу с эпидемией в край было направлено более 11 милрд рублей.