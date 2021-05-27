Огонь уничтожил грузовик в Ташкентской области (ФОТО)

Грузовик полностью сгорел на трассе в Ташкентской области, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ГИБДД МВД Узбекистана.

Накануне днем, приблизительно в 12.50, на трассе, проходящей через махаллю "Нурабад" Янгиюльского района, пламя охватило "КамАЗ".

На место событий приехали спасатели МЧС. Пожар удалось ликвидировать за несколько минут. В результате никто не пострадал, передает Sputnik Узбекистан.