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Огонь уничтожил грузовик в Ташкентской области (ФОТО)

(с) ГИБДД МВД Узбекистана
(с) ГИБДД МВД Узбекистана

Грузовик полностью сгорел на трассе в Ташкентской области, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ГИБДД МВД Узбекистана.

Накануне днем, приблизительно в 12.50, на трассе, проходящей через махаллю "Нурабад" Янгиюльского района, пламя охватило "КамАЗ".

На место событий приехали спасатели МЧС. Пожар удалось ликвидировать за несколько минут. В результате никто не пострадал, передает Sputnik Узбекистан.

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