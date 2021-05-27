К Земле летят два крупных астероида

Два опасных астероида приблизятся к Земле на достаточно близкое расстояние 27 мая и 1 июня.

По расчетам ученых, первый астероид под названием 2021 JF1 по размеру больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Объект движется со скоростью около 17 км/с и пролетит рядом с планетой 27 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Центра исследования околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения НАСА.

В самом ведомстве отнесли летающий астероид к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Второй астероид — 2021 КТ1 — летит со скоростью около 18 км/с. Объект можно сравнить с Эйфелевой башней. Ученые считают, что астероид приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 млн км от нее.