Ставрополье нарастит производство шерсти

Объем производства шерсти в Ставропольском крае вырастет и достигнет семи тысяч тонн в 2025 году.

В. краевом управлении по информационной политике сообщили о том, что перед краевыми аграриями стоит амбициозная задача – увеличить в 2025 году производство шерсти до 7,04 тыс т в год, в том числе тонкой – до 5 тыс т, полутонкой – до 0,5 тыс т.

В минувшем году в крае было произведено 5,3 тыс т овечьей шерсти, включая тонкорунную и полутонкорунную, передает "Это Кавказ".