Новороссийские полицейские задержали подмосковного наркокурьера

Подмосковный наркоторговец планировал сбыть в Новороссийске более 5 кг опасного зелья, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В время задержания мужчины в Новороссийске при осмотре его автомобиля обнаружили более 4 кг наркотиков и предметы, необходимые для их фасовки и сбыта. Во время служебной командировки в Московскую область новороссийские правоохранители обнаружили еще один тайник, в котором находились наркотики общим весом около 1,5 кг, - передает "АиФ-Юг".

На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе МВД региона.