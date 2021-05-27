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Новороссийские полицейские задержали подмосковного наркокурьера

Новороссийские полицейские задержали подмосковного наркокурьера

Подмосковный наркоторговец планировал сбыть в Новороссийске более 5 кг опасного зелья, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В время задержания мужчины в Новороссийске при осмотре его автомобиля обнаружили более 4 кг наркотиков и предметы, необходимые для их фасовки и сбыта. Во время служебной командировки в Московскую область новороссийские правоохранители обнаружили еще один тайник, в котором находились наркотики общим весом около 1,5 кг, - передает "АиФ-Юг".

На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе МВД региона.

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Вестник Кавказа

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