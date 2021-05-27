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Набиуллина призвала к сокращению антикризисных мер

Набиуллина призвала к сокращению антикризисных мер

Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив, что в противном случае возможны риски пузырей на рынке кредитования.

"Антикризисные меры свои задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - заявила она, отметив, что большая часть заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей.

В этой связи она отметила, что регулятор выступает за расширение системы страхования вкладов на средний бизнес и компании из соцсферы.

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Вестник Кавказа

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