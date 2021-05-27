Главная » Новости

Для въезжающих в Грузию граждан изменят правила страхования

Для въезжающих в Грузию граждан изменят правила страхования

В Грузии планируют изменить правила страхования для въезжающих граждан.

На сегодняшний день обязательное страхование действует на территории республики только для транспорта с иностранными номерами.

Теперь же зарубежным гостям и лицам без гражданства необходимо при себе иметь и страховку здоровья, сообщает Sputnik-Грузия".

Соответствующие поправки в закон "Об общественном здоровье" были утверждены парламентом и отправлены на подпись президенту.

2540 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!