Для въезжающих в Грузию граждан изменят правила страхования

В Грузии планируют изменить правила страхования для въезжающих граждан.

На сегодняшний день обязательное страхование действует на территории республики только для транспорта с иностранными номерами.

Теперь же зарубежным гостям и лицам без гражданства необходимо при себе иметь и страховку здоровья, сообщает Sputnik-Грузия".

Соответствующие поправки в закон "Об общественном здоровье" были утверждены парламентом и отправлены на подпись президенту.