Браконьер попался дагестанским пограничникам с четвертью тонны осетрины

Российские пограничники задержали около села Ново-Теречное Кизлярского района браконьера, лодка которого была забита осетриной, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по республике.

Мужчину остановили при подходе к берегу. В его лодке обнаружили около 230 кг русского осетра, он нанес ущерб водным биоресурсам РФ на сумму более 3,5 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Рыбу изъяли и передали на ответственное хранение, на лодку наложили арест, а задержанный оштрафован за нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов и неповиновение законным требованиям сотрудников погранслужбы.

В отношении него собираются возбудить уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ".