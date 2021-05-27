На Кубани снова продлен режим повышенной готовности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев накануне подписал очередное постановление о продлении режима коронавирусной повышенной готовности.

Документ размещен на сайте краевой администрации, из него следует, что в крае продолжает действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, а люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции, - передает портал Юга.ру.

Общественность региона озадачил тот факт, что ни в пресс-службе, ни в соцсетях Кондратьева об этом не сообщили.

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае из-за коронавируса больше года назад, его продлевают каждые две недели.