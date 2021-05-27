МИД Азербайджана призвал Армению прекратить эскалацию напряженности на границе

Власти Армении в последнее время умышленно реализуют политику по обострению ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении МИД АР по поводу очередной провокации ВС РА в направлении Кельбаджарского района.

В ведомстве подчеркнули, что переход армянской разведгруппы на территорию Азербайджана, попытки минирования и диверсии квалифицируются как террористические и провокационные действия.

В МИД АР пояснили, что в то время как заложенные армянской стороной мины несут угрозу для Азербайджана, диверсия, совершенная на территории Азербайджана группой армянских диверсантов, и новые попытки минирования дорог могли бы угрожать жизням азербайджанских военнослужащих и мирных граждан.

"Азербайджан является сторонником устранения напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества о делимитации и демаркации границы между двумя странами. Попытки, направленные на нарушение границы Азербайджана, неприемлемы. Армения должна прекратить действия, направленные на эскалацию напряженности на границе двух стран, и с уважением относиться к границам соседнего государства", - подчеркнули в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.