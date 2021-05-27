Дагестан вошел в число регионов с самыми дешевыми новостройками

В России на рынке строящегося жилья средняя стоимость 1 кв м составляет почти 104 тыс рублей, свидетельствуют данные обзора Единого реестра застройщиков.

Самыми дорогими регионами признаны Москва, где 1 кв м в новостройке стоит 217,7 тыс рублей, Санкт-Петербург (136,2 тыс рублей) и Московской области (99,6 тыс рублей).

В это же время, самый дешевый квадрат строящегося дома находятся в Ингушетии (28,5 тыс рублей за 1 кв м), Кабардино-Балкарии (30,3 тыс рублей за 1 кв м) и Дагестане – 30,7 тыс рублей за 1 кв м).

