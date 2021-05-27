Кавказская рысь "попалась" в фотоловушку Сочинского нацпарка (ВИДЕО)

Краснокнижную рысь удалось снять на видео в Сочинском национальном парке, такое сообщение опубликовано на его сайте.

В нем говорится, что на Кавказе живет лишь один подвид рыси - кавказский (Lynx lynx dinniki Satunin). "Кошка редкая и невероятно скрытная, поэтому заснять ее даже на фотоловушку очень непросто. Однако специалистам отдела по охране животного мира ФГБУ "Сочинский национальный парк" все же удалось получить в дикой природе несколько редких кадров с этом скрытным зверем", - пояснили в парке.

На Кубани эти кошачьи живут только в охраняемых природных заказниках и прилегающих угодьям. В целом в регионе живет не более 50 рысей, 11 из них обитают в Сочинском нацпарке.

Кавказская рысь находится под угрозой исчезновения, вид включен в Красную Книгу Краснодарского края. Охота на нее запрещена, реализуются удачные попытки увеличения популяции кавказских рысей.