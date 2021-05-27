На Юг России идет похолодание, которое начнется с центральных областей страны, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В центр России похолодание придет в субботу, с понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье.

"Погода будет меняться. Конец мая, самые последние дни, будут прохладными - температура ниже нормы будет на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы, прямо с севера", - рассказал он, передает ТАСС.

Максимальная температура в Москве к понедельнику понизится до 15-16 градусов тепла, а ночью - до 3-7 градусов тепла. Похолодание затронет и юг России.

"Если до конца недели температурный фон еще умеренно-теплый, то уже 31 числа температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Это касается Ростовской области, Краснодарского края, Черноморского побережья и Крыма", - уточнил Вильфанд.

Поволжье с 31 мая также ожидает прохладная погода, - добавил синоптик.