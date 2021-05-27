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Городскую набережную Анапы закрыли для электросамокатов и велосипедов

Городскую набережную Анапы закрыли для электросамокатов и велосипедов

Движение двухколесного транспорта было запрещено по набережной Анапе руководством города в связи с жалобами жителей и гостей курорта, информирует пресс-служба администрации.

"Решение ограничить движение любого транспорта по пешеходной зоне принято мэром города совместно с начальником отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной для этого стало, в том числе, невозможность организации полноценной велодорожки из-за недостаточной ширины прогулочной зоны.

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Вестник Кавказа

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