Свыше двух тыс интернациональных браков заключили в Москве с начала года

В Москве с начала текущего года зарегистрировано более 2,5 тыс бракосочетаний с иностранными гражданами. Больше всего интернациональных браков заключается с гражданами стран СНГ, сообщает пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

"С начала 2021 года с иностранными гражданами браков было заключено на 13% меньше, чем в 2020 году, и на 15% меньше, чем в 2019 году. Это связано с эпидемиологической обстановкой в мире - многие страны закрыли свои границы. С начала года в Москве вступили в брак около 1 500 женихов-иностранцев и более 1 200 невест - гражданок иностранного государства", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что больше всего женихов из Таджикистана (355), Азербайджана (208), Украины (142), Киргизии (141), Белоруссии (107). Среди стран дальнего зарубежья чаще встречаются представители Кубы, Сербии, Дании, Индии. Мужчины предпочитают невест из Украины (280), Киргизии (221), Белоруссии (102), Молдовы (84), Узбекистана (77), Азербайджана (62), а также Вьетнама, Нигерии и Латвии.

"Многие интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и культурным обычаям. Наиболее заметной и яркой особенностью таких пар являются национальные свадебные наряды. Сотрудники ЗАГС всегда помогают молодоженам организовать торжественную церемонию, учитывая традиции молодоженов", - добавили в ЗАГСе.