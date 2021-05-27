Завод Маска Tesla может вырасти на Дону

Основатель американской компании Tesla Илон Маск может построить завод в донском регионе, - написал в социальной сети Twitter губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Tesla - № 1 в мире в "зеленом" автопроме. Ростовская область - № 1 среди российских "зеленых" регионов. 25% всех российских проектов ветроэнергетики находятся в нашем регионе. Мы разделяем вашу заботу об окружающей среде, будем говорить на одном языке! Начните инвестировать в Россию с Ростовской области", - написал Василий Голубев, цитирует его "АиФ-Ростов".

Василий Голубев – не первый из губернаторов, которые обратились к изобретателю. Это уже сделали главы Калужской, Московской, Орловской и ряда других областей России.