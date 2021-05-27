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Протестующие против "Намахвани ГЭС" уехали из Тбилиси

Протестующие против &quot;Намахвани ГЭС&quot; уехали из Тбилиси

Участники акций протеста против строительства "Намахвани ГЭС" покинули Тбилиси и вернулись в село Гумати (регион Имерети), где продолжили свою деятельность. Об этом сообщают СМИ.

Как передает Грузия Online, демонстранты перекрыли въезд в село - но только для машин компании "Энка", местные жители смогут без проблем передвигаться.

С утра "Защитники ущелья Риони" находятся у одного из офисов "Энка" в Гумати, на месте событий дежурит полиция.

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Вестник Кавказа

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