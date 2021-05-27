Очистные сооружения Горячего Ключа приведут в порядок

В Горячем Ключе начали реконструкцию очистных сооружений, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"На реконструкцию в рамках федерального проекта "Чистая вода" направлено свыше 200 млн рублей. Общая производительность очистных сооружений после реконструкции составит 12 тыс кубометров в сутки, что улучшит качество централизованного водоснабжения для 25 тыс человек, а также, за счет увеличения мощности, обеспечит инфраструктурное развитие города", – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий, передает "АиФ-Юг".

Строительство очистных будет проходить в два этапа. На первом из них на Центральном водозаборе построят станцию обезжелезивания, установят два резервуара чистой воды, а также обновят сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. На втором этапе будут построены еще два резервуара чистой воды, дизельная электростанция и резервуары ливневых стоков. Кроме того, будет реконструирована насосная станция.

Завершить работы планируют в марте 2022 года.