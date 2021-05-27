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Ставрополье отметит День предпринимателя ярмарками

Ставрополье отметит День предпринимателя ярмарками

В честь Дня российского предпринимательства в Ставрополье пройдут ярмарки. Торговые площадки заработают в рамках акции "Покупай ставропольское!" и пройдут с 27 по 28 мая.

Производители предложат гостям овощи, фрукты, колбасные изделия, макароны, сыр и мед по низким ценам.

Ярмарки будут работать по адресу – Ставрополье, ул. Голенева. Время работы с 8 до 16 часов.

Акция проходит при поддержке администрация города и Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

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Вестник Кавказа

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