Ставрополье отметит День предпринимателя ярмарками

В честь Дня российского предпринимательства в Ставрополье пройдут ярмарки. Торговые площадки заработают в рамках акции "Покупай ставропольское!" и пройдут с 27 по 28 мая.

Производители предложат гостям овощи, фрукты, колбасные изделия, макароны, сыр и мед по низким ценам.

Ярмарки будут работать по адресу – Ставрополье, ул. Голенева. Время работы с 8 до 16 часов.

Акция проходит при поддержке администрация города и Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.