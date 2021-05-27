Житель Самаркандской области убил жену, "задевшую его гордость"

Муж до смерти забил жену после того, как женщина, по его словам, задела его гордость, в Самаркандской области. Об этом сообщают узбекские СМИ.

По данным Верховного суда, конфликт в семье вспыхнул, когда супруги обсуждали ход ремонта в доме. Жена была недовольна тем, что работы затянулись, в чем, по ее мнению, был виноват муж.

Начался скандал, и женщина в какой-то момент ударила супруга в плечо деревянной палкой кетменя (лопаты), чем задела его гордость, передает Sputnik Узбекистан.

Придя в ярость, мужчина отобрал инструмент и сам ударил жену по голове, от чего та упала на землю. Вместо того, чтобы встревожиться и оказать помощь, подозреваемый продолжать избивать ее. К приезду "скорой" пострадавшая оставалась в сознании, но позже умерла от полученных травм.

Мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в содеянном. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.