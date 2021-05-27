"Ставрополь выздоравливает": Владимиров сообщил новые данные

Число выздоровевших от коронавируса нового типа в Ставропольском крае приблизилось к отметке в 51,7 тыс человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что за минувшие сутки выписано 43 пациента.

"За прошедший день в крае зарегистрированы и новые летальные исходы. Родным скончавшихся пациентов глубокие соболезнования...", - также сообщил глава региона в Instagram.

В этой связи Владимиров напомнил, что вакцинация в регионе наращивает темпы – уже привито более миллиона человек.