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"Ставрополь выздоравливает": Владимиров сообщил новые данные

&quot;Ставрополь выздоравливает&quot;: Владимиров сообщил новые данные

Число выздоровевших от коронавируса нового типа в Ставропольском крае приблизилось к отметке в 51,7 тыс человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что за минувшие сутки выписано 43 пациента.

"За прошедший день в крае зарегистрированы и новые летальные исходы. Родным скончавшихся пациентов глубокие соболезнования...", - также сообщил глава региона в Instagram.

В этой связи Владимиров напомнил, что вакцинация в регионе наращивает темпы – уже привито более миллиона человек.

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