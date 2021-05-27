Ушла из жизни актриса Марина Джанашия

На 71-м году жизни умерла известная грузинская актриса театра и кино Марина Джанашия.

Ранее артистка рассказала, что несколько лет назад у нее был обнаружен рак. Она лечилась в Германии и за два года перенесла 14 операций. После лечения Джанашия вернулась в театр, однако впоследствии болезнь напомнила о себе, сообщает Sputnik-Грузия.

Актриса сыграла множество запоминающихся ролей в театре и кино. В 1971 году она окончила Тбилисский государственный театральный институт. Актерскую карьеру начала в театре имени Шота Руставели. Затем она ушла в театр имени Коте Марджанишвили, а с 1988 года она вновь вернулась в театр Руставели.

Джанашия запомнилась в фильмах "Кукарача", "Начало пути", "Закон вечности", "Одинокий охотник", "И в замке радость я найду", "Складки на моем одеяле", "Длинные светлые дни".