На Кубань приходит лето

Кубанские метеорологи рассказали, какая погода сегодня ждет жителей региона. представили прогноз погоды на 27 мая в Краснодарском крае

Сегодня в крае будет преобладать переменная облачность, но в целом будет ясно и воздух прогреется до 26 тепла, а ветер будет слабый – его скорость составит 3,7 м/с, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает портал Юга.ру.

Преимущественно будет без осадков, не ожидается их и на Черноморском побережье, но ветер здесь будет сильнее – его скорость составит 6-11 м/с, а в Туапсинском районе днем местами порывы до 12-14 м/с, столбики термометров покажут 21-26 тепла.