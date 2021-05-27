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Названа зарплата, за которую россияне готовы отказаться от отпуска

Названа зарплата, за которую россияне готовы отказаться от отпуска

Жители России готовы трудиться без отпуска, если будут получать зарплату в несколько сотен тысяч рублей. Соответствующее исследование провел сервис "Работа.ру".

Опрос показал, что в среднем по РФ сотрудники согласны лишиться отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс рублей, передает RT.

При этом для москвичей приемлемой является сумма в 405,1 тыс рублей в месяц, в Санкт-Петербурге требования чуть выше - 418,3 тыс рублей.

В исследовании участвовали свыше 5 тыс пользователей сервиса из всех субъектов РФ.

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Вестник Кавказа

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