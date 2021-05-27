Синоптики прочат похолодание на севере Казахстана

В ближайшие три дня большую часть Казахстана ждет заметное похолодание, - сообщили в Казгидромете.

"27 мая на западные, северные, а с 28 мая на центральные и восточные регионы Казахстана начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Карского моря. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет с собой понижение температуры воздуха: в западных регионах ночью до 10, днем до 27-35 тепла, на севере, центре и востоке страны ночью до 5, днем до 17-28 тепла. Пройдут дожди с грозами, а в Восточно-Казахстанской области местами сильные. Ожидается шквалистый ветер, возможно выпадение града", - рассказала инженер-синоптик Айгерим Перепис.

При этом понижение температуры воздуха не затронет южные регионы республики, - добавили в "Казгидромете".