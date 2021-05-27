Минтруд задумался о переходе на четырехдневку

Минтруд РФ готов рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, - заявил глава министерства Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - рассказал Котяков, передает РИА Новости.

Саму инициативу министр комментировать не стал, лишь отметив, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".

Напомним, в конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе, отметив, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.