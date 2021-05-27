Армения забросила диверсантов в Азербайджан, они обезврежены

Минувшей ночью разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района сквозь армяно-азербайджанскую государственную границу, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджанской Республики.

"В результате неотложных оперативных мер шестеро военнослужащих противника, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", - говорится в сообщении.

Сегодня утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники противника, в том числе танков. В результате принятых мер их передвижение было пресечено.

В настоящее время подразделения армии Азербайджана контролируют оперативную обстановку в этом направлении, - отметили в оборонном ведомстве страны.