Жителей столичного региона ждут майские дожди

Сегодня днем в столичном регионе продолжатся дожди, лившие всю ночь, но они приобретут кратковременный характер, а температура воздуха будет соответствовать летним показателям, - сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона... В Москве облачно с прояснениями, преимущественно утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Температура воздуха в столице повысится до плюс 22-24, в Подмосковье - до плюс 20-25. Ветер юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 мм рт ст, - говорится в сообщении.