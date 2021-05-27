Купание обернулось трагедией: утонули двое казахстанских первоклассников

Накануне в Акмолинской области, недалеко от столицы, утонули два восьмилетних мальчика, - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

"От дежурного отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи станции Разъезд №42 при неизвестных обстоятельствах утонули двое детей. По прибытии на место установлено, что на расстоянии 200 м от станции на затопленном участке утонули двое восьмилетних детей - ученики 1-го класса. При выяснении обстоятельств, а также опроса отца погибшего, установлено, что трое детей без спроса родителей вышли из дома и пошли купаться на вышеуказанном участке. Около 16:30 младший сын прибежал к дому и сообщил отцу, что братья просили о помощи. В 16:55 отцом был извлечен сын без признаков жизни", - сообщили в полиции, передает Sputnik Казахстан.

Позже сотрудниками ДЧС Нур-Султана был извлечено тело второго ребенка.