Президентские выборы в Сирии прошли без нарушений

Минувшей ночью избирком Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики, сообщает агентство SANA.

Представитель Высшего судебного комитета Сирии Мухлис Кайсис сообщил, что выборы в Дамаске и провинциях прошли без нарушений, а их предварительные итоги будут известны не раньше, чем через восемь часов, - передает "АиФ".

Из-за большого притока граждан на избирательные участки процесс голосования в республике был продлен на пять часов, с 19:00 до 00:00 (время совпадает с московским), а в ряд сирийских провинций были направлены дополнительные урны для голосования.

Напомним, борьбу за пост главы государства ведут действующий президент САР Башар Асад, бывший депутат парламента Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.