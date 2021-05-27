Байден потребовал в трехмесячный срок выяснить природу коронавируса

Президент США Джозеф Байден поручил в трехмесячный срок выяснить происхождение нового коронавируса.

Президент велел американским разведывательным службам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, - говорится в сообщении Белого дома, передает "Интерфакс".

"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - отмечается в заявлении.

Также Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным областям, для которых может потребоваться дополнительное расследование, включая "вопросы по Китаю".

В то же время Посольство Китая в Вашингтоне назвало заявление президента США Джозефа Байдена, не исключившего лабораторную версию происхождения нового коронавируса, клеветой, обвинив "политиков, привлекающих внимание к этой теме", в перекладывании вины.

Это заявление Пекин воспринял как возрождение заговорщицкой теории о "лабораторной утечке", подчеркнув, что "некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии".

Китайская сторона также отметила, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.