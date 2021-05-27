В Домодедово сел самолет МЧС с россиянами из сектора Газа

Сегодня утром в московском аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, забравший ранее в Каире россиян, пожелавших покинуть сектор Газа из-за конфликта Израиля и Палестины.

Самолет вылетел из Каира примерно в 00:10 по местному времени (01:10 мск), на его борту находятся 64 гражданина России. Полет прошел в штатном режиме, - передает ТАСС.

Рейс выполнялся по поручению президента России Владимира Путина, 20 мая подписавшего распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.