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Пентагон не считает Россию "врагом"

Пентагон не считает Россию &quot;врагом&quot;

Пентагон не называет Россию "врагом", сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

"Никто не вешает ярлык "враг" на Россию… Это не тот термин, который мы используем касательно России", - заявил Кирби, комментируя российско-сербские военные учения, передает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что не может говорить о маневрах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.

Напомним, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран, которые продлятся до 11 июня, - сообщили ранее в Минобороны России.

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