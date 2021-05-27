Пентагон не считает Россию "врагом"
Пентагон не называет Россию "врагом", сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.
"Никто не вешает ярлык "враг" на Россию… Это не тот термин, который мы используем касательно России", - заявил Кирби, комментируя российско-сербские военные учения, передает РИА Новости.
Кирби подчеркнул, что не может говорить о маневрах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.
Напомним, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран, которые продлятся до 11 июня, - сообщили ранее в Минобороны России.
Вестник Кавказа
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